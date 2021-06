Calciomercato Roma: per la difesa si pensa a Diego Carlos del Siviglia

Un altro profilo si aggiunge alla lista di giocatori valutati dalla Roma per la difesa, che arriva su precisa indicazione di José Mourinho. Stando alle ultime indiscrezioni l'ultima idea in casa giallorossa per rinforzare la retroguardia porta a Diego Carlos. Il centrale brasiliano classe 1993, transitato per la squadra B del Porto, da due anni è al Siviglia dell'ex ds giallorosso Monchi. La sua valutazione è di 30 milioni. Dalla Coppa America segnalano inoltre il 19enne Piero Hincapié, titolare della nazionale dell'Ecuador.

(Il Messaggero)