Per Pau Lopez potrebbe aprirsi la possibilità di un'esperienza in Ligue 1. Stando alle indiscrezioni del giornalista Gianluca Di Marzio riferite nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'Originale", sul portiere spagnolo c'è da registrare l'interesse concreto del Marsiglia. Sono in corso i contatti tra i due club per trovare la giusta formula del trasferimento. La Roma ha già individuato in Rui Patricio il nuovo acquisto tra i pali da regalare a José Mourinho.

(Sky Sport)