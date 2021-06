Calciomercato Roma, Pau Lopez e Under verso il Marsiglia: prestito con diritto di riscatto, 15 mln per il portiere e 12 per il turco

Prosegue la trattativa tra e Roma e Marsiglia per il passaggio di Pau Lopez e Cengiz Under, in settimana l'operazione si può chiudere. Secondo le indiscrezioni di Gianluca Di Marzio riferite nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'originale", i due si trasferirebbero al club francese in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. La valutazione totale del portiere è sui 15 milioni di euro, dell'esterno turco sui 12.

Per rinforzare il reparto offensivo la Roma continua a seguire Kostic dell'Eintracht Francoforte.

(Sky Sport)