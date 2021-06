Calciomercato Roma, parla il dt dell'AZ: «Per Koopmeiners c’è una negoziazione in corso con l’Atalanta»

Si allontana sembra ormai definitivamente la possibilità di portare nella Capitale Koopmeiners. Il centrocampista che la Roma sembrava stesse seguendo in alternativa a Xhaka dell'Arsenal è ormai nel mirino dell'Atalanta di Gasperini, che sembra pronta a chiudere l'operazione. A darne la conferma è lo stesso direttore tecnico dell'Az Alkmaar, Max Huiberts, che ha dichiarato di contatti con il club bergamasco anche se ha voluto evitare ogni altro tipo di fuga di notizie. Queste le sue parole: «C’è una negoziazione in corso con l’Atalanta, ma non abbiamo ancora definito tutto. E non voglio commentare le cifre dell’affare».

(gasport)