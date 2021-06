Calciomercato Roma, nessun contatto con Sergio Ramos. I giallorossi pensano ad altri profili (VIDEO)

La notizia della giornata è quella di un possibile arrivo nella Capitale di Sergio Ramos, capitano e difensore ex Real Madrid che ha terminato il proprio contratto con il club spagnolo e si può muovere come parametro zero. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni parlavano di un contatto con José Mourinho, ma nella giornata di oggi è intervenuto anche il giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio negando ogni contatto tra le parti. Queste le sue parole: "Non mi risulta che ci siano contatti tra la Roma e Sergio Ramos, ho fatto le mie verifiche ma non c'è un'interesse dei giallorossi. La Roma non ci sta pensando perché ha altre idee, preferisco non illudere i tifosi se non ho notizie concrete".