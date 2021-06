Pau Lopez è uno dei maggiori indiziati a lasciare la Roma, nonostante la convalescenza dopo l'infortunio alla spalla e un mercato in uscita bloccato. Come scrive il quotidiano, però, per l'ex Betis ci sarebbero diversi sondaggi: sulle sue tracce, infatti, ci sono Lille, che deve sostituire Maignan, e Granada. In uscita anche Robin Olsen, che potrebbe essere ceduto in Premier League.

(corsera)