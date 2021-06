Calciomercato Roma: l'agente di Ibanez atteso in Italia nei prossimi giorni

Sono giorni caldi per il mercato della Roma, che fra le possibili uscite può andare incontro anche a quella di Roger Ibanez, accostato nelle ultime ore al Real Madrid. Stando a quanto riferisce su Twitter Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, uno dei partner degli agenti del giocatore, Giuliano Bertolucci, è atteso in Italia nei prossimi giorni. Il viaggio sarebbe dovuto, in realtà, al futuro di un altro dei suoi assistiti, Kaio Jorge, che al momento non gravita in orbita Roma, ma non è escluso che il procuratore contatti anche il club giallorosso con l'obiettivo di recapitare offerte per il centrale ex Atalanta.

Giuliano #Bertolucci will arrive in Italy in the next days to discuss #KaioJorge’s future. The agent asks €10M as commission for the young striker (his contract expires in December). Bertolucci is the partner of #Ibanez’s agents and he could bring a bid for #ASRoma centre-back

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 22, 2021