Calciomercato Roma, incontro tra Tiago Pinto e l'agente di Kostic

Mentre Tiago Pinto continua a lavorare per sfoltire la rosa e liberare il monte ingaggi della Roma, il general manager continua a muoversi anche sul fronte del mercato in entrata. Tra i nomi che i giallorossi starebbero seguendo in queste giornate ci sarebbe anche quello di Filip Kostić, esterno dell'Eintracht Francoforte. La Roma sarebbe molto interessata al giocatore, al punto che Tiago Pinto ha incontrato l'agente del serbo nella giornata di oggi. La Roma è intenzionata a fare sul serio, ma prima deve cedere alcuni giocatori per liberare spazio in rosa.

(Sky Sport)