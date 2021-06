Calciomercato Roma, giorni decisivi per l'arrivo di Rui Patricio. Si attende la cessione di Pau Lopez

La Roma continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Il general manager Tiago Pinto ha messo nel mirino Rui Patricio, estremo difensore portoghese che è stato richiesto da José Mourinho. Il gm ha raggiunto ormai l'accordo con il giocatore, per un contratto biennale a due milioni a stagione, mentre mancano da definire ancora alcuni dettagli con il Wolverhampton. Al club inglese dovrebbero andare 10 milioni, ma i giallorossi prima di chiudere l'operazione sono in attesa di fare cassa con la cessione di Pau Lopez, che sembra essere sempre più vicino al Marsiglia.

(calciomercato.it)

