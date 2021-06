Calciomercato Roma: Florenzi verso l'Atalanta per arrivare a Gollini

Il PSG ha deciso di non riscattarlo e tornerà a Roma per non restarci a lungo, salvo eventuali veti di Mourinho. Per Alessandro Florenzi potrebbero aprirsi le porte dell'Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni il club giallorosso sarebbe disposto a inserire il suo ex capitano nella trattativa per arrivare a Pierluigi Gollini, prima alternativa a Rui Patricio per la porta.

A giocare a favore di questa ipotesi c'è il fatto che l'Atalanta sta cercando rinforzi per la fascia destra e la prospettiva di giocare la Champions potrebbe orientare Florenzi verso il sì. L'ostacolo però è rappresentato dal conguaglio economico chiesto da Percassi: oltre al cartellino di Florenzi l'Atalanta chiede infatti una cifra tra i 6 e gli 8 milioni.

(Il Romanista)