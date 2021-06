Calciomercato Roma, dopo gli Europei Rui Patricio verso i giallorossi: ai dettagli la trattativa con i Wolves

Eliminato con il suo Portogallo da Euro 2020, Rui Patricio dovrebbe lasciare il Wolverhampton per trasferirsi alla Roma di José Mourinho. La trattativa tra i club è ai dettagli, mentre la Roma ha trovato un accordo col portiere. A sostituirlo ai Wolves dovrebbe essere il connazionale José Sá. È quanto fa sapere su Twitter il giornalista Fabrizio Romano.

Rui Patricio now expected to leave Wolves after the Euros - negotiations at final stages with AS Roma on a permanent deal. Personal terms already agreed, Mourinho is waiting for him. ?? #ASRoma

José Sá from Olympiacos set to be his replacement at Wolves - advanced talks. ?

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2021