Calciomercato Roma: Darboe e Zalewski seguiti dalla Sampdoria. Ipotesi prestito

Protagonista del finale di stagione della Roma, su Ebrima Darboe ha messo gli occhi addosso la Sampdoria di Ferrero, alla ricerca dell'allenatore per il prossimo anno con Roberto D'Aversa in pole. Oltre al centrocampista classe 2001, al club blucerchiato piace anche il 2002 Nicola Zalewski, anche lui all'esordio con la Roma nel finale di stagione. Si ragiona sul prestito, come fa sapere il giornalista Nicolò Schira.