Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Douglas Luiz l'alternativa a Xhaka, si cerca l'accordo

Già circolato, in Inghilterra si torna a parlare di Douglas Luiz in ottica Roma. Secondo quanto riferisce il sito del giornale inglese, il club giallorosso, che da tempo segue Granit Xhaka dell'Arsenal con cui manca l'intesa economica, sta cercando l'accordo per il centrocampista dell'Aston Villa, attualmente impegnato con il Brasile in Copa America.

In casa giallorossa resta la fiducia di arrivare a Xhaka, ma il brasiliano classe '98 viene considerato l'alternativa allo svizzero. Arrivato all'Aston Villa nel 2019 per circa 15 milioni di sterline, ora Douglas Luiz vale circa il doppio. Inoltre, il club inglese sta tentando di rinnovargli l'attuale contratto che scade nel 2023.

(birminghammail.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE