Da gennaio 2020 in giallorosso, il futuro di Carles Perez è da decifrare: secondo quanto scrivono in Spagna, l'esterno non troverebbe spazio nella Roma di José Mourinho. E, con Konrad de la Fuente, Francisco Trincao e Dembélé in uscita, il classe '98 si sarebbe offerto al Barcellona. Al momento, però, non sembra un'ipotesi possibile: sarebbe anche arrivato un 'no' sia del tecnico Koeman sia di Leo Messi.

(donbalon.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE