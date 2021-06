Calciomercato Roma: c'è l'idea Botman in caso di partenza di Smalling

L'Everton va in pressing per Chris Smalling e la Roma già prepara il piano B. Secondo le ultime indiscrezioni il club giallorosso, nel caso si concretizzasse la partenza del centrale inglese, avrebbe già individuato il potenziale sostituto. Si tratta di Sven Botman, centrale del Lille e della nazionale olandese, ora impegnato negli Europei con la selezione oranje.

Botman, il cui contratto scade nel 2024, è stato protagonista di una grande stagione con il LOSC, culminata con la vittoria della Ligue 1. La sua valutazione è piuttosto elevata: il Lille chiede 25 milioni e non si esclude che la Roma possa proporre delle contropartite tecniche per abbassare la richiesta. I nomi in ballo sono quelli di Kluivert, Under, Olsen e Florenzi.

(Il Romanista)