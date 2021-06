Restyling anche nella linea verde della Roma: secondo quanto riportato sulle pagine del quotidiano, c'è aria di addio per Tommaso Milanese, che non è stato convocato da Josè Mourinho per il ritiro dei primi di luglio. In corso colloqui per una cessione a titolo definitivo. Diverse richieste per il prestito, invece, per Edoardo Bove, che ha più di un estimatore in Serie B.

(Il Tempo)