Calciomercato Roma, ancora in bilico il futuro di Smalling. Sarà Mourinho a valutare il difensore

Il futuro di Chris Smalling non è ancora definito. Il giocatore per cui la Roma ha lottato fino all'ultimo minuto del calciomercato dello scorso anno adesso è al bivio, e durante la prossima finestra di mercato potrebbe lasciare la Capitale. Il difensore è stato vittima di molti problemi fisici, che non gli hanno permesso di trovare continuità e lo hanno tenuto lontano dal campo per molte partite. E ora sarà proprio Mourinho, suo allenatore ai tempi del Manchester United, a decidere cosa fare con lui. Il portoghese infatti valuterà il difensore durante i primi giorni di ritiro a Trigoria, ma con la partenza per il ritiro in Austria o in Portogallo, che dovrebbe avvenire intorno alla fine di luglio, il destino di Smalling dovrebbe essere deciso.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE