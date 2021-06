Calciomercato Roma: accordo con il Cittadella per Antonucci, pronto un triennale

La Roma vicina a completare un'operazione in uscita. Aspettando di piazzare gli altri esuberi della rosa, il club giallorosso trova una sistemazione definitiva a Mirko Antonucci. L'ex attaccante della Primavera di Alberto De Rossi, reduce da una stagione alla Salernitana, resterà in Serie B anche il prossimo anno. La Roma infatti ha raggiunto l'accordo per la cessione a titolo definitivo del giocatore classe '99 al Cittadella, che la scorsa stagione ha sfiorato la promozione in A. Per Antonucci pronto un contratto triennale.

(alfredopedulla.com)

