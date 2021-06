Con Rui Patricio dato in direzione Roma, il Wolverhampton si cautela individuando l'eventuale sostituto del portoghese: come scrivono in Turchia, il club inglese avrebbe messo nel mirino Uğurcan Cakir, portiere del Trabzonspor e della Nazionale turca. I Wolves, però, non avrebbero per ora presentato un'offerta ufficiale per il classe '96, che piace anche a Inter, Tottenham e Monaco.

(sporx.com)

