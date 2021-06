Calciomercato, dalla Turchia: accordo tra Fonseca e il Fenerbahce. Ma arrivano le prime smentite

Chiusa la pista Tottenham e sfumata la Fiorentina, per Paulo Fonseca spunta una nuova alternativa. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva turca TRT Spor, per l'ex allenatore della Roma si è fatto avanti il Fenerbahce. Dalla Turchia assicurano che è già stato raggiunto un accordo tra il tecnico portoghese e il club di Istanbul, che dopo l'esonero di Bulut lo scorso marzo è stata traghettata a fine stagione dal ds Emre Belozoglu. Arrivano però le prime smentite: secondo quanto riporta su Twitter il giornalista Tancredi Palmieri non c'è stato alcun contatto tra Fonseca e il Fenerbahce.

Fenerbahçe-Paulo Fonseca:



it’s all fake news.



There hasn’t been single contact between them, official sources confirming to me

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 30, 2021