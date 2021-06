Calciomercato, dalla Spagna: tensione Barca-Umtiti. Il club tenta la via del prestito ma il difensore non ci sta

Rottura Barcellona-Umtiti: il difensore - accostato anche alla Roma poco meno di un anno fa - non rientra più nei piani del club blaugrana, che sta cercando una via per ricalibrare l'ingaggio del ventisettenne e cederlo in prestito. Il franco-camerunense ex Lione però, almeno fino ad ora, non ha dato parere positivo a questa soluzione. L'idea di una rescissione sembra al momento da scartare, ma il Barca continua a cercare una soluzione al problema, con il contratto del giocatore in scadenza nel 2023.

