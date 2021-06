Patson Daka, tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare l'attacco, lascerà il Salisburgo per accasarsi in Premier League. A renderlo noto è lo stesso giocatore classe '98 che ha annunciato il suo trasferimento al Leicester: "Andrò in Inghilterra e mi trasferirò al Leicester. Mi sono divertito molto qui, Salisburgo è la mia seconda casa. Sarò sempre felice di tornare, ma la Premier League è sempre stata il mio grande sogno".

(krone.at)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE