Calciomercato, Torreira vuole il Boca Juniors: "Niente più Europa, voglio stare vicino alla mia famiglia"

Lutto per Lucas Torreira, che perde la madre a causa del Coronavirus. Il centrocampista dell'Arsenal in prestito all'Atletico Madrid si era recato in Uruguay, suo paese d'origine, per stare vicino alla famiglia. Un colpo troppo duro per l'ex giocatore della Sampdoria accostato nei mesi scorsi anche alla Roma: Torreira sembra essere fermamente intenzionato a non proseguire la sua avventura calcistica europea: "Non voglio tornare in Europa, voglio giocare al Boca - ha dichiarato al network televisivo -. Voglio stare con la mia famiglia, me ne sono andato molto giovane, ora posso aiutare e stare vicino alla mia famiglia e a casa mia. E stando in Europa tutto questo non è possibile”.

(ESPN)