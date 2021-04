Calciomercato: Taison rescinde con lo Shakhtar e torna in Brasile, ufficiale la firma per l'Internacional

Era stato a lungo accostato alla Roma, l'ultima volta nelle scorse settimane dopo il confronto negli ottavi di Europa League. Ma non sarà giallorosso il futuro di Taison Barcellos Freda. Il centrocampista brasiliano lascia dopo 8 anni lo Shakhtar Donetsk e fa ritorno nel club che lo ha cresciuto calcisticamente.

Lo Shakhtar aveva deciso di non rinnovargli il contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno e il centrocampista 33enne ha giocato d'anticipo. Ieri ha rescisso ufficialmente l'accordo con gli ucraini e ha firmato per l'Internacional di Porto Alegre, squadra che aveva lasciato nel 2010 per iniziare la sua avventura in Ucraina, prima al Metalist e poi allo Shakhtar. Per Taison contratto biennale, nei prossimi giorni la presentazione ufficiale.

(internacional.com.br)

