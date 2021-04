Calciomercato Roma: su Belotti c'è anche il Lione

La Roma è alla ricerca di un profilo in grado di non far rimpiangere Edin Dzeko, che probabilmente saluterà i colori giallorossi a fine stagione. Tra i nomi circolati per rimpiazzare il bosniaco c'è anche quello di Andrea Belotti del Torino. La concorrenza per il gallo, però, è alta: su di lui non soltanto il Milan. Come riporta Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport' in un tweet, infatti, ci sarebbe anche il Lione sulle tracce del centravanti granata.