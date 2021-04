Calciomercato Roma: sondaggio per Vestergaard, piace anche al Tottenham

Già accostato alla Roma in passato, torna a circolare il profilo di Jannik Vestergaard. Stando alle indiscrezioni del portale sportivo, il General Manager giallorosso Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la difesa: tra i contatti c'è da registrare, quindi, un sondaggio per il centrale danese in forza al Southampton.

Il classe 1992, cresciuto nel Brondby, ha militato nell'Hoffenheim, nel Werder Brema e nel Borussia Monchengladbach. Dal 2018 veste la maglia del Southampton e interessa anche al Tottenham.

(tuttomercatoweb.com)

