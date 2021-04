Calciomercato Roma: per l'attacco c'è l'idea Zapata

Duvan Zapata nella lista degli obiettivi della Roma per la prossima stagione. Con il possibile addio di Edin Dzeko, il nuovo centravanti è il primo obiettivo del gm Tiago Pinto. Tra i calciatori cercati c'è sicuramente Dusan Vlahovic, ma stando alle ultime indiscrezioni i giallorossi potrebbero puntare ad un attaccante più pronto e dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle di Mayoral. Identikit a cui risponde l'attaccante colombiano dell'Atalanta: il suo prossimo contratto dovrebbe essere l'ultimo importante della sua carriera e la Roma è pronto ad accontentarlo economicamente ben oltre le possibilità dell'Atalanta.

Una cessione importante, dopo un'estate in cui il club ha resistito a quasi ogni tentazione, potrebbe essere nell'ordine di idee della Dea, che per il colombiano tuttavia chiede non meno di 50 milioni.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE