Calciomercato Roma, per la porta è ballottaggio tra Cragno e Silvestri

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per rafforzare la rosa in vista del prossimo anno. Il general manager Tiago Pinto avrà molto da fare e dovrà decidere cosa fare con il ruolo del portiere. Non è chiaro infatti se i giallorossi sceglieranno di confermare Pau Lopez o, come probabile, se sceglieranno di andare ad operare sul mercato. I profili seguiti sembrano essere quelli di Cragno, portiere del Cagliari che viene valutato 25 milioni, e Silvestri, estremo difensore dell'Hellas Verona che viene valutato tra i 6 e i 7 milioni ed ha un contratto in scadenza nel 2022.

(gasport)