Calciomercato Roma, Nzonzi: "Mi sorprenderebbe se mi facessero tornare a Trigoria. In Francia sto bene"

Tra i vari calciatori di proprietà della Roma in prestito c'è Steven Nzonzi, attualmente al Rennes ma con un futuro tutto da decifrare. Queste le parole del mediano francese: "In questo momento sono nell’oblio totale. Sono in prestito e ho un altro anno di contratto con la Roma. È un club con una situazione un po’ particolare, non so come vedano il mio futuro. Mi sorprenderebbe se mi facessero tornare a Trigoria. Mi trovo bene qui, in Francia. Sono stato molto all’estero e posso dire che il Rennes è un club che funziona molto bene. E non sono lontano da Parigi, quindi ci sono molte cose positive in questo contesto".

(lequipe.fr)