Calciomercato Roma, Nagelsmann rifiuta l'offerta dei giallorossi per la panchina

La Roma continua a lottare in Europa League e a essere in corsa in campionato per un piazzamento migliore del settimo posto, ma i giallorossi devono fare i conti con il futuro di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese potrebbe non essere confermato e per questo motivo il generale manager Tiago Pinto ha iniziato a guardarsi intorno, provando a sondare il terreno con alcuni profili. Tra questi c'è anche quello di Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, che stano a quanto riportato dall'emittente satellitare però avrebbe rifiutato l'offerta della Roma.

(Sky)