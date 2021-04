Tra i nomi circolati la scorsa settimana per il prossimo mercato romanista c'è quello di Andrea Belotti, attaccante del Torino in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Conferme sull'interesse dei giallorossi arrivano anche dal quotidiano torinese che però specifica come il Milan sia la squadra più avanti. Rispetto alla Roma e anche al Napoli. In Inghilterra sono Chelsea ed Everton a tenere gli occhi puntati sul 'Gallo' mentre in Spagna ci pensa l'Atletico Madrid.

(tuttosport)