Calciomercato Roma: giallorossi ed Atalanta su Luis Maximiano, costa 7-8 milioni

Non solo Juan Musso, in cima alla lista della Roma per la porta secondo le indiscrezioni, spunta anche il profilo di Luis Maximiano. Il portiere portoghese classe 1999 in forza allo Sporting, stando alle informazioni del portale di calciomercato, è seguito dalla Roma e dall'Atalanta (Gollini potrebbe lasciare Bergamo, piace anche ai giallorossi).

Ad oggi, però, nessun passo concreto dai due club. Maximiano ha un contratto col club portoghese fino al 2025 e la sua valutazione si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro.

(calciomercato.it)

