Calciomercato Roma, Foggia (ds Benevento): "Reynolds? Giallorossi più bravi a prenderlo"

RETE ORO - Ieri sera Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è intervenuto nel corso del programma "Il Tribunale delle Romane" ed ha commentato il passaggio durante il mercato invernale di Bryan Reynolds dall'FC Dallas alla Roma. Per il terzino si era parlato a lungo anche dell'ipotesi Benevento in sinergia con la Juventus. "Reynolds è veramente forte. Stavamo per prenderlo, ma la Roma è stata più brava. Vedrete, farà strada", ha detto.

"Gaich alla Roma? Non mi stupirei se arrivassero delle offerte da grandi club, anche stranieri, in estate - ha aggiunto su Adolfo Gaich, attaccante classe '99 -. Ma speriamo di tenerlo".