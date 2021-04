Di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Leicester, su Cengiz Under ha messo gli occhi addosso il Trabzonspor. È quanto fa sapere il portale turco, secondo cui l'allenatore del club, Abdullah Avcı, avrebbe contattato l'esterno classe '97. Il Leicester, inoltre, non ha intenzione di riscattare Under e in caso di apertura del giocatore all'ipotesi Trabzonspor, il club turco potrebbe avanzare una proposta di prestito alla Roma.

(karadenizdesonnokta.com.tr)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE