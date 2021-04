Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Real Madrid punta Fonseca per il dopo Zidane

A due mesi e mezzo dalla fine del campionato, non è ancora chiaro il futuro di Paulo Fonseca, il cui contratto con la Roma scadrà, a meno di rinnovi, il prossimo giugno: la sua permanenza a Trigoria è tutt'altro che certa, con voci di mercato che danno il club giallorosso alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

E sul tecnico portoghese sarebbero puntati gli occhi di una big, almeno secondo quanto riporta il portale specializzato: il Real Madrid - già accostato all'ex allenatore dello Shakthar nelle scorse settimane - avrebbe infatti individuato in Fonseca il possibile sostituto di Zinedine Zidane, che vorrebbe chiudere la sua avventura come tecnico dei blancos per intraprendere quella di ct della nazionale francese.

(todofichajes.com)

