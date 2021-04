Calciomercato Roma: contatto con Conceição, ma il Porto lavora per blindarlo

Sempre più in bilico il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Come scrive il giornalista Nicolò Schira, il club giallorosso la scorsa settimana avrebbe parlato con l'agente di Sergio Conceicao, tecnico del Porto. I lusitani, però, sono a lavoro per blindarlo offrendogli il rinnovo fino al 2023. Conceicao, per la Roma, resta comunque la principale alternativa a Maurizio Sarri.

#Porto are working to extend Sergio #Conceicao’s contract (expires in June) until 2023, but his agent has talked with #ASRoma last week. The portoguese coach is the Giallorossi plan B (first choice as a new coach is still Maurizio #Sarri). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 6, 2021