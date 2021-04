Roma vigile sul mercato: i giallorossi, stando a quanto riferisce il portale specializzato, avrebbero avviato i contatti per Robin Quaison, attaccante classe '93 in forza al Mainz. Il contratto dello svedese con il club tedesco scadrà il prossimo giugno e la Roma starebbe tenendo in considerazione l'ex Palermo. 3 gol in 22 presenze per lui in stagione.

(tmw.com)

