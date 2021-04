Calciomercato Roma, Bruno Peres pronto a firmare con il Trabzonspor fino al 2024

Mentre la Roma continua il proprio cammino in campionato e in Europa League, iniziano i primi movimenti di mercato in vista della prossima estate. Tra i nomi in uscita c'è anche quello di Bruno Peres che, stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, lascerà da svincolato la Capitale e firmerà un contratto fino al 2024 con il Trabzonspor. Il terzino brasiliano dovrebbe guadagnare 1,8 milioni di euro a stagione.

Done deal! Bruno #Peres will leave #ASRoma this summer as a free agent. The brazilian right fullback has signed a pre-contract agreement with #Trabzonspor for a contract until 2024 (€1,8M net/year). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 16, 2021