Calciomercato Roma, Allegri declina ufficialmente la proposta del club giallorosso

Mentre la Roma continua il proprio percorso in Europa League e il campionato, il club giallorosso continua a lavorare in vista della prossima stagione. I dubbi della società riguardano al momento la panchina giallorossa, dove Fonseca non sembra verrà confermato. I nomi al momento sono quelli di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri. Come riportato però dal giornalista torinese Luca Momblano, Allegri avrebbe ufficialmente declinato l'ultima proposta da parte del club giallorosso che avrebbe voluto lui per la prossima stagione. Qualora non dovesse essere confermato il tecnico portoghese, sarebbe Sarri dunque il futuro allenatore per la prossima stagione.

#Allegri ha ufficialmente declinato anche l’ultima proposta della #Roma. — Momblano Official (@MomblanOfficial) April 14, 2021