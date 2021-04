Calciomercato, Milik: possibile addio al Marsiglia in estate. Su di lui Juve e Siviglia

Potrebbe durare solo 12 mesi l'avventura di Arek Milik all'Olympique Marsiglia. L'attaccante ex Napoli, a un passo dal vestire la maglia della Roma la scorsa estate, può liberarsi dal club francese con il pagamento di una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Sul polacco, come riporta Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter, sono vigili la Juventus ed il Siviglia.

Arek #Milik could leave in summer, if #OlympiqueMarseille don’t access in #UCL (very difficult...) or #UEL. The polish striker has a release clause (€12M) into his contract with #OM. #Juventus and #Sevilla have shown interest. #transfers #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 6, 2021