Calciomercato: De Zerbi vicino allo Shakhtar. Retroscena Roma: secondo Boto era il tecnico ideale per i giallorossi

Roberto De Zerbi potrebbe lasciare il Sassuolo e approdare allo Shakhtar Donetsk. La trattativa con il club ucraino, secondo le indiscrezioni, sarebbe in fase avanzata.

Il sito sportivo rivela anche un retroscena legato alla Roma: nel corso delle chiacchierate con la nuova proprietà giallorossa guidata dai Friedkin, durante la ricerca del nuovo direttore sportivo - poi scelto Tiago Pinto come General Manager -, il responsabile dell'area scouting dello Shakhtar José Boto aveva presentato proprio De Zerbi come tecnico ideale per il futuro giallorosso.

(tuttomercatoweb.com)

