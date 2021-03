Calciomercato Roma, rivoluzione in porta: in uscita Pau Lopez, Mirante e Fuzato

La prossima estate la Roma si prepara a varare una vera rivoluzione tra i portieri e potrebbe cambiarne tutti e 3. Pau Lopez continua a non convincere, Mirante è in scadenza di contratto, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo (e piace al Milan). Potrebbe andare via anche Fuzato, rientrato a gennaio dal prestito in Portogallo e che ha bisogno di giocare con più continuità.

Il club giallorosso da settimane si guarda intorno per cercare un numero uno affidabile. Meret, Silvestri, Gollini e Musso i principali indiziati. Un altro nome che piace molto è quello di Cragno, che però negli ultimi mesi appare più defilato

