La Roma vuole blindare Lorenzo Pellegrini il prima possibile. La volontà del numero 7 è quella di aspettare il termine della stagione, ma come scrive Gianluca Di Marzio il club giallorosso sta facendo il massimo per convincete il centrocampista ad anticipare i tempi. In tal senso, negli ultimi tempi, ci sono già stati contatti e incontri con l'agente Giampiero Pocetta.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE