Calciomercato Roma, Otavio vicino al rinnovo di contratto con il Porto. I giallorossi attendono di conoscere il suo futuro

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi che il general manager giallorosso Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino ci sarebbe Otavio, giocatore di proprietà del Porto. La Roma era particolarmente interessata al giocatore, anche per via del contratto in scadenza. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il giocatore sarebbe vicino al rinnovo di contratto con il Porto per altri cinque anni. Restano così in attesa sia la Roma che il Milan e il Siviglia. Una delle problematiche è anche la commissione richiesta dal suo agente, Evandro Schmidt, pari a cinque milioni di euro.

#Porto is in very advanced talks to extend #Otavio’s contract (expires in June). #ACMilan, #Sevilla and #ASRoma was interested in him, but his agent Evandro Schmidt asked €5M as a commission. Too high his request. Ready 5-years contract with Porto. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 16, 2021