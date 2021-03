Calciomercato Roma, niente da fare per Otávio. Il Porto prolunga il suo contratto fino al 2025

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi del general manager Tiago Pinto sembrava essere il centrocampista del Porto Otávio. Il giocatore però, come si può notare dal tweet pubblicato dalla stessa società portoghese, ha raggiunto un accordo con il club per rinnovare il proprio contratto fino al 2025. Su Otávio era forte l'interesse anche di Milan e Leicester.