Calciomercato Roma, l'Udinese valuta l'acquisto di Maximiano per rimpiazzare Musso. Roma e Inter interessate all'argentino

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. I giallorosso sarebbero alla ricerca di un estremo difensore e da alcune settimane è forte il nome di Juan Musso, portiere argentino dell'Udinese. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter, la squadra bianconera sarebbe interessata all'acquisto di Maximiano, portiere dello Sporting, proprio per rimpiazzare la possibile partenza di Musso. Su di lui è forte l'interesse di Roma e Inter.

March 10, 2021