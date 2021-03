Calciomercato Roma: il Torino vuole blindare Belotti, ma i giallorossi sono alla finestra

L'estate che verrà sarà uno snodo cruciale per Andrea Belotti, il capitano del Torino, infatti, è di fronte ad un bivio: rinnovare il contratto in scadenza 2022 oppure cercare gloria altrove. Il club di Cairo vorrebbe blindarlo, ma il centravanti vuole garanzie tecniche e di ambizione. Gli estimatori di certo non mancano, con la Roma prima interessata, come scrive su twitter il giornalista Nicolò Schira.





