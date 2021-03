Calciomercato Roma: il Napoli non molla Veretout

Il pressing della scorsa estate non ha avuto successo, ma il Napoli potrebbe tornare alla carica per Jordan Vereout. Il centrocampista francese è un vecchio pallino del ds del Napoli Giuntoli e come riferisce il quotidiano sportivo non è escluso che il club azzurro, prossimo avversario dei giallorossi in campionato, torni alla carica per il 'fedelissimo' di Fonseca (ora fuori per infortunio). In particolare il presidente De Laurentiis ha dato input alla sua dirigenza di abbattere il monte ingaggi del 40%, cosa che non può prescindere da cessioni eccellenti. In quest'ottica Veretout viene visto come possibile sostituto di Fabian Ruiz, che non ha intenzione di ridiscutere il rinnovo di contratto e vorrebbe tornare nella Liga.

(Gasport)