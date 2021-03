Calciomercato Roma: giallorossi in pole per Allegri. Anche il Napoli in pressing sull'allenatore

Ore di riflessione in casa Roma per quanto riguarda la posizione di Paulo Fonseca e, stando a quanto riferisce il sito specializzato, i giallorossi sarebbero in pole position per Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve è il numero 1 nella lista delle preferenze del club di Trigoria, e il 'sì' per la prossima stagione potrebbe anche essere slegato dal piazzamento della Roma in campionato: Allegri riterrebbe la rosa della Roma già competitiva, e per completarla si accontenterebbe di 3-4 acquisti.

Resta in pressing anche il Napoli di De Laurentiis: il patron del club partenopeo è forte dei rapporti che lo legano al tecnico, ma la soluzione azzurra resta per il momento in secondo piano rispetto a quella giallorossa.

Sullo sfondo anche le ipotesi Real Madrid e Premier League, che non si sono però ancora tradotte in interessamenti concreti.

Resta ai margini la possibilità di un ritorno alla Juventus: le parti non sembrano al momento intenzionate a ritrovarsi.

(calciomercato.it)

