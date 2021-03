Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Olsen verso l'addio all'Everton, la decisione dopo la rapina subita

Robin Olsen potrebbe non proseguire la sua avventura all'Everton. Come riferisce la stampa inglese un ruolo decisivo per il futuro del portiere svedese potrebbe averlo lo spiacevole episodio di cui è stato protagonista la scorsa settimana, quando l'ex portiere giallorosso è stato rapinato da alcuni malviventi che si sono introdotti nella sua abitazione di Altrincham (nell'area della contea di Greater Manchester, a circa un'ora di viaggio da Liverpool), minacciando con un machete lui e la sua famiglia.

Olsen a tal proposito viene descritto "ancora comprensibilmente sotto shock" per la rapina, al punto che la sua famiglia sta valutando di fare ritorno in Svezia. Segnale che la permanenza ai Toffees del portiere svedese, legato alla Roma fino al 2023, è tutt'altro che scontata. Per tutta risposta l'Everton si è offerto di trovare alla famiglia di Olsen una sistemazione alternativa.

(Daily Mail)

